Протестующие захватили здание администрации президента Киргизии

Митингующие в Бишкеке прорвались в здание парламента. Об этом сообщают очевидцы случившегося.
«Протестующие прорвались на территорию Белого дома, где расположен парламент и администрация президента Киргизии», — передает с места событий корреспондент РИА «Новости».
В Бишкеке произошли беспорядки после того, как люди вышли на митинг против итогов парламентских выборов. Сотрудники МВД применили против активистов резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующие, которые не согласны с итогами состоявшихся в стране парламентских выборов, бросили в силовиков «коктейль Молотова». Число пострадавших в столкновениях силовиков с протестующими в Бишкеке превысило 120 человек.
Подписывайтесь на URA.RU в