05 октября 2020

Протестующие захватили здание администрации президента Киргизии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Майдан. Украина. Киев, майдан, беспорядки, революция
Митингующие не согласны с итогами парламентских выборов (архивное фото) Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Митингующие в Бишкеке прорвались в здание парламента. Об этом сообщают очевидцы случившегося.

«Протестующие прорвались на территорию Белого дома, где расположен парламент и администрация президента Киргизии», — передает с места событий корреспондент РИА «Новости».

В Бишкеке произошли беспорядки после того, как люди вышли на митинг против итогов парламентских выборов. Сотрудники МВД применили против активистов резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующие, которые не согласны с итогами состоявшихся в стране парламентских выборов, бросили в силовиков «коктейль Молотова». Число пострадавших в столкновениях силовиков с протестующими в Бишкеке превысило 120 человек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...