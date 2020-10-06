Подсудимый мэр курганского города попытался вернуться во власть

Экс-глава города Щучье Курганской области Владимир Тамахин выдвинул свою кандидатуру на выборах мэра, но через несколько дней отозвал свое заявление. В настоящее время судьбу Тамахина решает Щучанский районный суд: бывшего чиновника обвиняют в растратах и мошенничестве.
Информация о выдвижении Тамахина опубликована в ГАС «Выборы». Он шел на выборы в качестве самовыдвиженца, но уже утратил статус выдвинутого кандидата. «Он написал заявление и отказался участвовать в избирательной кампании», — заявили URA.RU в территориальной избирательной комиссии Щучанского района.
Прямые выборы главы города Щучье назначены на 22 ноября. По данным ГАС «Выборы», пока на эту должность претендуют четыре кандидата. Это контрактный управляющий городской администрации Юрий Дорошенко («Единая Россия»), пенсионер МВД Владимир Теняков («Справедливая Россия»), депутат Шумихинской городской думы Станислав Тимофеев (ЛДПР) и безработный Ранит Юсупов (самовыдвиженец).
20 октября состоится очередное заседание по делу Тамахина, сообщается на сайте Щучанского суда. В отношении экс-чиновника возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие считает, что, в общей сложности, Тамахин мог похитить почти два миллиона рублей. Подробности об этом уголовном деле ранее сообщало URA.RU.
Гражданский иск к Тамахину, связанный с незаконным премированием, ранее рассматривался в Челябинском районном суде. Экс-чиновник родился и постоянно проживал в Челябинске, не менял прописку даже на посту главы Щучьего. Ранее он заявлялся на выборы в Челябинской области (на посты главы Сосновского района, сити-менеджера Озерска и мэра Златоуста), но во всех случаях — безуспешно.
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