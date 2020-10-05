05 октября 2020

Курганских пенсионеров попросили не выходить из дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Специализированный Курганский дом ребенка. Курган, старики, пенсия, дедушка, пенсионеры, бабушка
Пенсионеров попросили не выходить из дома даже за продуктами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пенсионеров Курганской области попросили без надобности не выходить из дома, в том числе и за продуктами. Обращение главного санитарного врача Зауралья Григория Хохлова опубликовал региональный оперштаб.

«Обращаюсь к нашим дедушкам и бабушкам: не выходите без надобности из дома, для этого есть родственники, которые могут принести вам продукты», — сказал Хохлов. Также он призвал жителей региона, особенно тех, кто старше 65 лет и имеет хронические заболевания, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Он отметил, что 20% заболевших коронавирусом за последние две недели составили люди старше 65 лет. Хохлов добавил, что в регионе было выявлено много нарушений, когда люди безразлично относились к своему здоровью, не надевая маски и перчатки.

Последние трое суток в регионе ежедневно выявляли более 50 случаев заражения коронавирусом. Из-за ухудшения коронавирусной обстановки в области власти ввели новые ограничения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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