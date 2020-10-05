Курганских пенсионеров попросили не выходить из дома

Пенсионеров попросили не выходить из дома даже за продуктами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пенсионеров Курганской области попросили без надобности не выходить из дома, в том числе и за продуктами. Обращение главного санитарного врача Зауралья Григория Хохлова опубликовал региональный оперштаб.

«Обращаюсь к нашим дедушкам и бабушкам: не выходите без надобности из дома, для этого есть родственники, которые могут принести вам продукты», — сказал Хохлов. Также он призвал жителей региона, особенно тех, кто старше 65 лет и имеет хронические заболевания, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Он отметил, что 20% заболевших коронавирусом за последние две недели составили люди старше 65 лет. Хохлов добавил, что в регионе было выявлено много нарушений, когда люди безразлично относились к своему здоровью, не надевая маски и перчатки.

Последние трое суток в регионе ежедневно выявляли более 50 случаев заражения коронавирусом. Из-за ухудшения коронавирусной обстановки в области власти ввели новые ограничения.