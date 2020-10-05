В Курганской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

Ограничения коснутся сфер культуры и экономики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области из-за ухудшения коронавирусной обстановки приостановят работу учреждений культуры и проведение мероприятий. Также власти рекомендуют перевести часть сотрудников на удаленную работу. Об этих и других ограничениях 6 октября сообщил региональный оперштаб.

«С учетом ухудшающейся эпидобстановки штаб принял еще ряд решений. В частности, предприятиям и организациям Курганской области рекомендовано отправить на дистанционную работу 20% сотрудников», — указано в сообщении. Как пояснили в оперштабе, в первую очередь это касается сотрудников с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет.

В регионе временно не будут проводить областные спортивные и физкультурные мероприятия, за исключением тех, которые включены в официальный календарный план. На официальных мероприятиях смогут присутствовать не более 100 участников. Зрителей на них не допустят. С 6 октября в области не будут работать дома культуры, а учреждения культуры не смогут вести свою деятельность на открытых площадках. Также в регионе отменены мини-концерты.

Ранее URA.RU опубликовало три варианта развития ситуации с коронавирусом, согласно которым была высокой вероятность сохранения карантина в регионе. Оперштаб рекомендовал предприятиям перевести сотрудников на удаленный режим работы 1 октября, но тогда не было указано, сколько именно сотрудников рекомендуют отправить домой.