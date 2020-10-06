В ЯНАО пришла новая волна смертей пациентов с коронавирусом

Ямальцы с коронавирусом умирают второй день подряд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Ямало-Ненецком автономном округе скончалась 61-летняя пациентка с подтвержденным коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе. За шесть дней в ЯНАО скончались уже четыре пациента, до этого летальных исходов не было на протяжении двух недель. Так же часто смерти ямальцев фиксировали только летом, когда был предыдущий пик пандемии.

«В Муравленко скончалась 61-летняя женщина с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Более двух недель врачи боролись за ее жизнь, но ответа на интенсивную терапию не было», — рассказала глава оперштаба Татьяна Бучкова. Всего за время эпидемии коронавируса в ЯНАО умерли 103 пациента. Днем ранее, 6 октября, власти также сообщили об одном умершем.

За последние сутки коронавирусом заразились 148 человек. Крупный всплеск произошел в Салехарде, там выявили 33 случая. Еще 22 человека заболели в Муравленко, в Ноябрьске подтвержден 21 случай. В Новом Уренгое инфекцию подхватили пять человек. В Надыме и Лабытнанги заразились 13 и 11 жителей соответственно. Всего в ЯНАО подтверждено 16 386 случаев коронавируса. Вылечились 13 579 пациентов.

ЯНАО занимает первое место в России по заболеваемости коронавирусом. В округе на 100 тысяч человек фиксируют 3042 заражения. Власти региона продлили карантин до 1 ноября. С начала осени в ЯНАО отменены строгие ограничения, однако статистика эпидемии говорит о том, что округ должен вернуться к весенним запретам.

Губернатор Дмитрий Артюхов накануне допустил, что в регионе могут вернуть жесткий карантин. В тот же день на совещании по второй волне коронавируса он дал поручение вновь вести меры, которые действовали в ЯНАО весной и летом. В частности, речь шла о повышенном контроле за соблюдением правил безопасности в людных местах.