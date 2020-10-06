Вере Усковой нашли замену Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На пост мэра Верхнего Уфалея рассматривается кандидатура депутата Тракторозаводского райсовета Челябинска Романа Муратчина. Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Действующий мэр Верхнего Уфалея может уйти в отставку еще до истечения срока полномочий. Город считается одним из самых проблемных в регионе.

«Кандидатура Муратчина согласована с губернатором, — сообщил источник. — Рассматривается вариант, что он еще до выборов займет должность в администрации Верхнего Уфалея. Ускова уйдет в отставку и Муратчин поработает в статусе „и.о“ главы города и подаст заявление для участия в конкурсе на мэра».

Полномочия Усковой на посту мэра истекают 19 ноября. 18 ноября состоятся выборы главы города. Депутаты должны избрать мэра из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Прием заявлений на конкурс уже начался. Связаться с Муратчиным не удалось. Ускова свои планы не комментирует. Воздержался от комментариев вице-губернатор Станислав Мошаров, курирующий Верхний Уфалей. Ранее источники в резиденции Текслера сообщали, что Усковой будет отказано в переизбрании на пост мэра.

Претензии к Усковой связаны с большим количеством коммунальных аварий в городе, а также с ее конфликтами с местными элитами. Сам город считается проблемным. Здесь один из самых высоких в области уровней безработицы.