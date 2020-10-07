07 октября 2020
06 октября 2020

Коронавирус в Пермском крае: последние новости 8 октября. Пермяков без масок оштрафуют

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, общественный транспорт, трамвай, маска на лицо
В пермском транспорте проводят рейды по соблюдению масочного режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 8 октября, — 302-й день с момента выявления коронавируса и 212-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 248 619 (+11 115) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 10 430 (+94) инфицированных. Выздоровел 7 081 (+53) заразившийся, умер от коронавируса — 301.

Из 94 новых инфицированных — 37 мужчин, 56 женщин, 1 ребенок. Все заболевшие изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших с ними лиц под наблюдением специалистов. Коэффициент распространения инфекции (Rt) по данным на 7 октября составил 1,07 (6 октября — 1,08). Ежесуточный прирост больных в Пермском крае — 0,9%, этот показатель позволяет отследить динамику распространения коронавируса.

Жителей Перми будут штрафовать за отказ от ношения масок в общественном транспорте. Проверять соблюдение масочного режима в автобусах и трамваях будут специалисты краевого Роспотребнадзора, представители «Гортранса» и сотрудники ГИБДД. Ближайший рейд пройдет в этот четверг. За отказ от маски гражданам грозит штраф в сумме от 1 до 30 тысяч рублей. Перевозчика могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Первые рейды уже прошли в Перми 5 и 6 октября и носили предупредительный характер. Подобные проверки станут регулярными и будут проводиться дважды в неделю, предупреждает краевое министерство транспорта.

Пермская фармакадемия (ПГФА) отправит всех студентов на карантин. Решение принято ректором вуза Алексеем Турышевым «в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки». Занятия в ПГФА продолжатся в дистанционном режиме, начиная с понедельника, 12 октября. Изменения в учебном процессе продолжат действовать «до особого распоряжения»

В Перми после двухнедельного карантина возобновляет свою работу «Театр-Театр». Он был закрыт с 24 сентября из-за выявленных в нем случаев коронавируса. Сейчас все заболевшие работники театра выздоровели. В связи с неблагоприятной эпидситуацией в городе, театр формирует репертуар на короткий период и будет еженедельно анонсировать предстоящие мероприятия. На ближайшую неделю запланировано шесть спектаклей, в том числе четыре премьерных показа, сообщает пресс-служба «Театра-театра».

В Пермский край поступила вторая партия вакцины против гриппа. Порядка 314 тысяч доз для детей и взрослых распределят по медучреждениям региона. Всего, по данным краевого министерства здравоохранения, в край поставлено более 834 тысяч доз вакцины для иммунизации населения от гриппа. Прививку уже сделали 520 тысяч пермяков, всего иммунизацией против гриппа предполагается охватить более 1,5 млн жителей.

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