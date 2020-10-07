В Перми открывается театр на фоне ужесточения карантина

Пермский Театр-Театр снова открывает свои двери для посетителей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермский Театр-Театр возобновляет свою работу после двухнедельного карантина. В связи с эпидситуацией руководство театра приняло решение формировать репертуар на короткий период и еженедельно анонсировать предстоящие мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«В связи с нестабильной эпидситуацией в городе руководство театра приняло решение формировать репертуар на короткий период и еженедельно анонсировать предстоящие мероприятия. На ближайшую неделю запланировано шесть спектаклей, в том числе четыре премьерных показа», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу театра.

Театр был закрыт с 24 сентября на карантин из-за выявленных случаев коронавируса. Заболевшие работники театра, на данный момент, выздоровели. Остальной коллектив продолжает поэтапно проходить тестирование на коронавирус. На премьере и в дальнейшие дни работы театр будет работать при соблюдении всех противоэпидемиологических мер: измерение температуры на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции. 9 и 10 октября покажут премьеру спектакля режиссера Данила Чащина «Загадочное ночное убийство собаки».

На данный момент в Пермской крае выявлено 10 336 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 88 человек. Это максимальное значение с середины июля. При дальнейшем развитии событий к концу недели ожидается порядка 100 заболевших ежедневно, что вполне может привести к тотальному карантину. Ранее на карантин ушли два пермских театра. Театр оперы и балета пока не возобновил свою работу, ближайший спектакль запланирован на 16 октября.