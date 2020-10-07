В Курганской области падает число выздоровевших от коронавируса

Всего в регионе коронавирус обнаружили у 4239 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 8 октября подтвердился 61 новый случай заражения коронавирусом, сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. За последние сутки в области были выписаны 28 человек. Количество выздоровевших за день снижается вторые сутки подряд.

«На 8 октября в Курганской области лабораторно подтвержден 61 новый случай COVID-19. <…> За последние сутки выписаны 28 человек», — говорится в сообщении оперштаба. 38 зараженных обнаружили в Кургане, остальных — в Каргапольском, Кетовском, Сафакулевском, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах и Макушинском муниципальном округе.

В регионе с начала пандемии выявили 4239 больных коронавирусом, из них выздоровели 3 558 человек, 39 — скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

Обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19 ввели в Курганской области 15 июня. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.