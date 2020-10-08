Крупнейший вуз Кургана переходит на дистанционку

Студенты КГУ переходят на дистант Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Студенты Курганского госуниверситета переходят на дистанционный формат обучения. Решение, принятое на заседании ректората связано с ухудшением эпидобстановки. Информация размещена на сайте КГУ.

«В таком формате вуз будет работать с 19 октября по 9 ноября, то есть в течение трех недель. Дальнейшие решения руководства университета будут зависеть от развития эпидемической ситуации в вузе и в Курганской области», — говорится в релизе.

Сотрудникам вуза, особенно преподавателям старше 65 лет, рекомендовано в этот период не покидать жилье. Университет на следующей неделе будут готовить к переходу на удаленную работу и обучение.

Ранее URA.RU сообщало, что 8 сентября закрыт доступ в административный корпус Курганского государственного университета на улице Советская. Посетители не могут попасть из-за карантина в связи с выявлением заболевших коронавирусом.

В Курганской области 8 октября зафиксировали худший показатель по распространению коронавирусной инфекции среди регионов страны. На 8 октября он составил 1,55. Этот показатель является худшим среди регионов России. Также в тройку по коэффициенту вошли Московская (1,47) и Орловская (1,4) области.

На 8 октября в регионе был зафиксирован 61 новый случай заражения коронавирусом. Еще 2 октября число новых заражений в регионе не превышало 37 за последние два месяца. Ранее областные власти сообщили, что 80% заболевших в регионе не соблюдали требования профилактики. Губернатор Вадим Шумков связал это с тем, что многие устали бояться болезни.