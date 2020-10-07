В регионе самый высокий коэффициент распространения инфекции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 8 октября зафиксировали худший показатель по распространению коронавирусной инфекции среди регионов страны. Такие данные приводит «Яндекс» в разделе «Коронавирус: статистика».

Коэффициент распространения инфекции в Курганской области 8 октября составил 1,55. Этот показатель является худшим среди регионов России. Также в тройку по коэффициенту вошли Московская (1,47) и Орловская (1,4) области.

В остальных регионах Большого Урала ситуация складывается лучше: в Тюменской области — 1,17, в Челябинской — 1,15, В Ямало-Ненецком автономном округе, Пермском крае и Свердловской области — по 1,09, в Ханты-Мансийском автономном округе — 1,08. Среди всех регионов России данный коэффициент ниже всего в Ненецком автономном округе — 0,33.

Этот коэффициент показывает отношение числа новых случаев заражения за последние четыре дня к выявленным случаям заражения за предыдущие четыре дня. Если он больше единицы, то можно говорить об ухудшении ситуации.

На 8 октября в регионе был зафиксирован 61 новый случай заражения коронавирусом. Еще 2 октября число новых заражений в регионе не превышало 37 за последние два месяца. Ранее областные власти сообщили, что 80% заболевших в регионе не соблюдали требования профилактики. Губернатор Вадим Шумков связал это с тем, что многие устали бояться болезни.

Скрин: «Яндекс», раздел «Коронавирус: статистика»