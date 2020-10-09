Экс-глава Киргизии освободился и объявил о революции

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В Киргизии Алмазбек Атамбаев назвал протесты в стране новой революцией Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Штурм резиденции экс-президента Киргизии

Бывший президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев объявил о третьей революции. Об этом он заявил на митинге в Бишкеке.

Он вышел к протестующим впервые после освобождения из СИЗО. Он заявил, что сейчас в стране происходит революция, пишет РИА «Новости». Отмечается, что первая революция произошло в 2005 году, а вторая в 2010.

Ранее протестующие прорвались на территорию Государственного комитета нацбезопасности и добились освобождения из СИЗО бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Он был приговорен к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьера Кубатбека Боронова, передает «Национальная служба новостей». Сам глава республики заявил о готовности покинуть пост, если республика встанет на путь законности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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