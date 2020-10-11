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В заксобрании ЯНАО готовят масштабную ротацию чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Фурсенко на пресс-конференции в ТАСС, посвященная вручению Премии президента России в области науки. Москва, чиновник, документы, руки
Ямальский парламент подбирает новичков на ключевые посты Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Заксобрание ЯНАО готовит крупное обновление состава своих служащих. Планируется, что должности в парламенте получат не менее 20 чиновников. Это следует из документа о кадровом конкурсе, опубликованного на сайте окружного правительства.

«Законодательное собрание ЯНАО в лице председателя Сергея Ямкина объявляет о проведении конкурса на включение в кадровый резерв», — говорится в документе. В перечне чиновников, которых ищет парламент, указаны 20 позиций. В частности, заксобранию нужны глава юридического отдела, начальник информационно-аналитического отдела, сотрудники аппарата и пресс-службы парламента, а также ряд главных специалистов.

Отсеивать кандидатов начали с 9 октября, завершится конкурс 22 октября. Претенденты будут должны написать тест, подтвердить свою профпригодность на практическом испытании и пройти собеседование с конкурсной комиссией. «Планируемая дата проведения индивидуального собеседования — 20 ноября», — говорится в документе. После этого будут объявлены новые чиновники парламента.

В сентябре в заксобрании ЯНАО обновился состав депутатов. По итогам голосования в седьмом созыве парламента большинство получила «Единая Россия» — 18 из 22 мандатов. У ЛДПР оказалось два места, еще по одному — у КПРФ и «Справедливой России». Обновление заксобрания позволило губернатору Дмитрию Артюхову запустить большое обновление власти в регионе.

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