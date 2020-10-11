После граффити-скандала жители Екатеринбурга стали близкими для художника Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Граффити-скандал в Екатеринбурге

Уличный художник из Санкт-Петербурга Покрас Лампас признался, что после конфликта с православными активистами из-за «Супрематического креста» в Екатеринбурге местные жители стали для него близкими людьми. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Петя любит выпить».

Покрас Лампас нарисовал арт-объект «Супрематический крест» летом 2019 года. Сначала его по ошибке закатали в асфальт, а потом екатеринбургские православные активисты призвали уничтожить рисунок. Тогда художнику пришлось изменить изображение. «Супрематистский крест — это отсылка к Малевичу. Вся история — вокруг завода Уралмаш. Этот завод завязан на архитектуре, связанной с конструктивизмом и советским авангардом. Обращение: „Товарищ“ — наиболее точное. Это же близкие мне люди, почти родными стали», — объяснил Лампас на программе. Он подчернил, что ему нравится Екатеринбург, потому что это — свободный город, где люди выражают свои мнения.

Также во время выпуска художник вспомнил арку на улице Толмачева, которую он разрисовал в 2013 году в рамках проекта «Стенограффия». Лампасу приятно, что граффити настолько полюбилось жителям Екатеринбурга, что они начали его охранять. «Все было плотно расписано, не было ни одной точки, где можно было интегрировать еще одну подпись. Это грамотный ход, чтобы исключить из коммуникации других художников. Вместо того, чтобы это испортить, люди начали его охранять. Пол истоптали, стена и потолок нетронутые», — сказал Лампас.

Покрас Лампас нарисовал «Супрематический крест» в Екатеринбурге в начале июля. Но вскоре его по ошибке закатали в асфальт. Позже против восстановления изображения устроили акцию протеста православные активисты. Им не понравилось, что люди будут ходить по кресту ногами. В результате граффити решили изменить.

В августе Лампас участвовал в партизанском фестивале в Екатеринбурге «Карт-бланш» и нарисовал новые произведения. Они были размещены на стенах здания «Уралмашзавода».