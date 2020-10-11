В Кургане огромная очередь на платный тест на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Огромная очередь из почти 300 человек образовалась на улице Карла Маркса в Кургане перед зданием, где берут анализы. Люди стоят, чтобы платно сдать тест на коронавирус. Об этом URA.RU с места событий передает очевидец.

«Там сейчас около 300 человек в очереди. При мне несколько человек подошли, но увидев количество людей, ушли. Очередь растянулась до улицы Красина», — сообщил курганец.

С его слов, люди в начале очереди сказали, что давно стоят, около 3 часов. «Но, если сейчас займете, будет дольше», — рассказали ожидающие. По обе стороны дороги стоят припаркованные автомобили. Машинами забиты близлежащие дворы. Новым прибывшим на тестирование парковать машину приходится на другой улице.

Руководитель медицинского центра Андрей Кацай пока комментировать что-либо URA.RU отказался, пояснив, что ему необходимо выяснить ситуацию. По телефону медцентра робот сообщил, что стоимость анализа на коронавирус методом ПЦР составляет 1450 рублей. Готовность при отрицательном анализе — на следующий день или через день, при положительном — через 2 дня.

Курганская область ужесточила карантин из-за коронавируса. Для жителей области старше 65 лет вводится обязательная самоизоляция с 12 октября по 2 ноября. Также жесткие карантинные ограничения ввели для заведений общепита. Их обязали не впускать более 40 человек на банкеты и праздники. От дискотек рекомендовано вообще отказаться. Школьники и студенты отправятся на каникулы и дистанционное обучение с 16 октября.