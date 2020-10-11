Скорую теперь дождутся не все южноуральцы Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 12 октября — 306-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 216-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 17 780, выздоровели 13 363 и скончались 533 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 298 718 (+13 634) случая заражения. Вылечились 1 020 442 (+4 240) пациентов — 78% от заболевших. Умерли 22 597 (+149) человек — 1,7% от заразившихся.

Страна и область обновили короновирусные рекорды

К утру субботы, 10 октября, Челябинская область обновила рекорд по заражениям — зафиксировано 99 ковидных больных, из них двое школьников. Умерло шесть человек. В воскресенье общее число заболевших снизилось до 97, но учащихся среди них было уже девять. Оба дня на Южном Урале умирали по шесть пациентов с COVID-19. В России за последние сутки выявили 13 634 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным рекордом с начала пандемии.

Челябинцам объяснили, почему к ним не приедет скорая

Скорая помощь в Челябинской области не будет выезжать на несложные вызовы, а передавать их в поликлинику или «Неотложку». Как сообщили URA.RU в минздраве Челябинской области, это позволит разгрузить работу службы экстренной помощи и уменьшить время ее ожидания. Первоочередными являются те, что представляют угрозу жизни больного: это пациенты с ДТП, ранениями, серьезными бытовыми травмами, сердечно-сосудистыми (инфаркт, инсульт) и т. д. Вызовы при пищевых отравлениях, обмороке, рвоте или плохом самочувствии диспетчеры скорой будут передавать их в поликлинику или в «неотложку», которую перевели на круглосуточный режим работы.

Экс-министра отправили спасать медицину Златоуста

Бывший министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин выехал в Златоуст, где принял руководство медициной города. Исполняющая обязанности начальника горздрава Екатерина Паутова ушла на больничный, на месте достаточно компетентных кадров найти не смогли. Предыдущий руководитель был отправлен отставку за провал в подготовке лечебных учреждений к борьбе с COVID.

В Златоусте жители взбунтовались против коронавирусной базы

В Златоусте несколько десятков горожан устроили стихийный митинг против перепрофилирования роддома под госпиталь для больных коронавирусом. К собравшимся пришлось выйти экс-министр здравоохранения региона, директор Центра медицины катастроф Сергей Приколотин, который накануне принял руководство городской больницей.

От СOVID умер 15-й врач

В Усть-Катаве на 61 году жизни скончалась невролог высшей категории ФГБУЗ «Медико-санитарной части № 162», проработавшая в местной больнице более 30 лет. В качестве предварительного диагноза называют коронавирус. «Любимый доктор для пациентов, профессионал своего дела, отличный и надежный друг, отзывчивый и верный коллега», — говорится в сообщении минздрава Челябинской области. Специалист проработала в больнице больше 30 лет. До этого жертвами коронавируса стали два магнитогорских врача из разных больниц. Таким образом, за неделю погибли сразу три медика, заразившихся COVID.

Челябинский мэр заразился коронавирусом

Мэр Троицка Александр Виноградов заразился коронавирусом, инфекцию принес из школы его сын. «Одноклассник моего сына заболел коронавирусом. Поэтому мы всей семьей — я, супруга и мой сын — сдали тесты на COVID-19 и ушли на самоизоляцию. У меня заболевание уже подтвердилось», — рассказал Виноградов. Ранее коронавирус выявили у главы Сосновского района Евгения Ваганова, мэра Магнитогорска Сергея Бердникова и других руководителей. В сентябре глава Пластовского района Александр Неклюдов скончался от коронавируса.

Самая большая школа Челябинска закрылась на карантин

Крупнейшая школа столицы Южного Урала, образовательный центр №2 в Парковом, отправила учащихся 5-11 классов с 12 по 18 октября включительно на досрочные каникулы. Как сообщили в администрации, такое решение было принято в целях профилактики распространения ОРВИ и коронавируса.

Карантин объявлен по профилактике простудных заболеваний в школе №48 Копейска. До этого закрылись три школы: школа в селе Бродокалмак (Красноармейский район), Эстонская школа в городе Верхнеуральске и школа №6 в Южноуральске. Также в регионе на карантин ушли 228 отдельных классов.

Учащихся перестали пускать в кружки

Школьников копейских школ, закрытых на карантин, перестали пускать в кружки в местном ДК имени Кирова. «Ученики других школ могут свободно посещать занятия. Но проверять каждого ученика 1-й и 48-й школ, закрыт ли их класс на карантин и не было ли у них контактов с заболевшими, мы не можем. Поэтому мы не допускаем всех детей из этих школ на дополнительные занятия», — пояснили URA.RU представители Дома культуры.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

До 18 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Он предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. В регионе запрещены массовые мероприятия, а также любые спортивные соревнования с участием несовершеннолетних.