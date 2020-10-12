Клава Кока выпустила видео на новую песню

Екатеринбургская певица-блогер Клава Кока выложила видео на новую песню «Костер». Ролик появился в официальном аккаунте исполнительницы в YouTube.
«Слушай и скачивай трек», — призывает певица в подписи к ролику. Видеоклип представляет собой анимированный текст новой композиции.
Пользователи соцсети уверены, что видео наберет миллионы просмотров. В комментариях они написали, что песня получилась чувственной и необычной. Однако некоторые пользователи оказались разочарованы видеозаписью, сравнив ее с караоке-версией композиции.
Ранее Клава Кока рассказала, что собирается выпустить новую песню с рэпером Hensy. Певица уверена, что ее поклонники ждали от нее новую лирическую композицию. До этого исполнительница сменила имидж, перекрасив волосы в лазурный цвет.
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