Клава Кока выпустила видео на новую песню

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Клава Кока на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, клава кока
Новый видеоклип Клавы Коки представляет собой анимированный текст песни «Костер» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатеринбургская певица-блогер Клава Кока выложила видео на новую песню «Костер». Ролик появился в официальном аккаунте исполнительницы в YouTube.

«Слушай и скачивай трек», — призывает певица в подписи к ролику. Видеоклип представляет собой анимированный текст новой композиции.

Пользователи соцсети уверены, что видео наберет миллионы просмотров. В комментариях они написали, что песня получилась чувственной и необычной. Однако некоторые пользователи оказались разочарованы видеозаписью, сравнив ее с караоке-версией композиции.

Ранее Клава Кока рассказала, что собирается выпустить новую песню с рэпером Hensy. Певица уверена, что ее поклонники ждали от нее новую лирическую композицию. До этого исполнительница сменила имидж, перекрасив волосы в лазурный цвет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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