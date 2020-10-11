Мэр из команды губернатора ЯНАО начал поиски зама по соцполитике

Исполняет обязанности зама мэра глава депобразования Михаил Терещенко Фото: YouTube, скриншот видео

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В Новом Уренгое (ЯНАО) объявлен конкурс на замещение вакантной должности заместителя главы администрации по социальной политике. Как сообщили официальные представители мэрии, соответствующее решение было принято главой города Андреем Вороновым.

«Главой города Новый Уренгой принято решение о проведении конкурса по формированию резерва управленческих кадров на должность „заместитель Главы Администрации города (по социальным вопросам)“», — говорится в сообщении городской администрации. Документы от претендентов будут приниматься до 23 октября, кандидат должен иметь высшее образование общественно-гуманитарного, педагогического или экономического направления, а также обладать стажем не менее четырех лет работы по специальности либо на муниципальной службе.

Прежний замглавы газовой столицы, курирующий социальную политику, Надежда Бондарь, освободила свой пост месяц назад — перед выборами в законодательное собрание ЯНАО. Временно исполняющим обязанности зама был назначен начальник городского департамента образования Михаил Терещенко.

Ранее Андрей Воронов утвердил пятерых постоянных заместителей: Евгения Ворошилова (градостроительство), Андрея Коваля (управделами), Константина Егорова (финансы), Виктора Пузанова (строительство и ЖКХ), Алексея Мартынова (внутренняя политика). Терещенко при этом остался врио зама главы по соцполитике.

Андрей Воронов официально был назначен главой газовой столицы 5 октября. В правительстве ЯНАО он занимал поста зама губернатора по строительству.