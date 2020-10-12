12 октября 2020
11 октября 2020
10 октября 2020

Глава Кургана ушел на больничный

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, потапов андрей, портрет
Курган временно остался без мэра из-за его болезни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мэр Кургана Андрей Потапов заболел и ушел на больничный. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, в пресс-службе администрации города информацию подтвердили.

«Андрей Юрьевич [Потапов] на больничном. Полномочия главы города исполняет первый заместитель Андрей Жижин», — уточнили в пресс-службе мэрии.

По данным инсайдеров, они обратили внимание, что на минувшей неделе Потапов перестал появляться в публичной повестке. «Обычно он лично присутствует на рабочих выездах по проблемным вопросам. А на той неделе перестал, не было его и на важных совещаниях», — отметил источник.

Сейчас в Курганской области наблюдается рост заболеваемости сезонного ОРВИ, которое накладывается на коронавирус. Власти призывают пользоваться средствами защиты — масками и перчатками — при посещении мест скопления людей. Пожилым людям рекомендовано не выходить из дома.

Жесткие карантинные ограничения ввели для заведений общепита. Их обязали не впускать более 40 человек на банкеты и праздники. От дискотек рекомендовано вообще отказаться. Школьники и студенты отправятся на каникулы и дистанционное обучение с 16 октября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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