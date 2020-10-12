Студентов ЯНАО массово госпитализируют с коронавирусом

В Ямальском многопрофильном колледже случилась вспышка коронавируса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямальском многопрофильном колледже (ЯМК) произошла вспышка коронавируса среди студентов, в результате которой 19 заболевших были госпитализированы. Об этом URA.RU сообщили учащиеся колледжа, информацию подтвердила замдиректора Тамара Токманцева.

«Действительно, на вчерашний день было известно о 19 заболевших, пока новые случаи не подтверждались. Все ребята госпитализированы», — рассказала Токманцева URA.RU. По ее словам, на данный момент речи о полном закрытии колледжа на карантин не идет, поскольку инфицированных «очень маленький процент» от общего числа студентов. Замдиректора подчеркнула, что решение о карантине может принять только Роспотребнадзор.

В департаменте образования ЯНАО заявили, что держат ситуацию в колледже на ежедневном контроле. По подсчетам ведомства, сейчас в ЯМК болеет лишь 1% от всех учеников. «В общежитии на улице Броднева проживают студенты, побывавшие в контакте с заболевшими, а также студенты с симптомами ОРВИ, имеющие отрицательный тест на COVID-19», — отметили в депобразования.

Ранее вспышки коронавируса произошли в целом ряде школ ЯНАО. На дистанционное обучение из-за пандемии в полном составе ушла общеобразовательная школа №3 города Лабытнанги. До этого на дистант отправляли отдельные классы в школах Салехарда и Нового Уренгоя. Как утверждают власти, очная форма обучения остается приоритетной для округа. В департаменте образования ЯНАО считают, что перевод школьников на домашнее обучение в условиях пандемии опасен дальнейшим ростом числа заболевших.