В Новом Уренгое ищут замену недавно назначенному заместителю мэра

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов продолжает обновлять команду администрации Фото: Андрей Воронов, Instagram

Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) объявила конкурс на формирование кадрового резерва на должность заместителя главы города, курирующего экономический блок, сообщает пресс-служба мэрии. При этом о решении главы Андрея Воронова назначить на должность «экономического» вице-мэра Константина Егорова было объявлено неделю назад.

«Главой города Новый Уренгой принято решение о проведении конкурса по формированию резерва управленческих кадров на должность „заместитель Главы Администрации города (по экономическим вопросам)“», — говорится в сообщении представителей мэрии газовой столицы. Претендент должен быть не моложе 24 и не старше 54 лет, иметь высшее образование по одной из специальностей группы «Экономика и управление» и иметь стаж работы по специальности или на муниципальной службы не менее четырех лет.

Большинство заместителей были назначены Андреем Вороновым неделю назад: должность зама по экономике была отдана Константину Егорову, по вопросам градостроительства — Евгению Ворошилову, управляющего делами — Андрею Ковалю, по внутренней политике — Алексею Мартынову, по ЖКХ — Виктору Пузанову.

Глава департамента образования Михаил Терещенко сохранил статус исполняющего обязанности заместителя мэра по соцполитике. Конкурс на замещение должности «социального» вице-мэра был объявлен 12 сентября.

Прежний замглавы Надежда Бондарь покинула мэрию месяц назад. Сам Андрей Воронов официально возглавил Новый Уренгой 5 октября — ранее он работал в правительстве ЯНАО в статусе заместителя губернатора, курирующего строительство.