В Курганской области вдвое выросло число школ на карантине

На карантин в Курганской области закрыты семь школ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области на 13 октября на карантин из-за ОРВИ были полностью закрыты семь школ. Об этом сообщил региональный оперштаб. 5 октября в области на карантин были закрыты три школы.

«По состоянию на 13 октября 2020 года в Курганской области полностью закрыты на карантин семь школ», — указано в сообщении оперштаба. Три школы закрыты в Кетовском районе и четыре в Мокроусовском. Их количество составляет 2,1% от общего числа школ региона. Все школы были закрыты по причине ОРВИ.

В 38 образовательных организациях региона были закрыты 15 дошкольных групп и 97 классов, что составляет менее 2% от общего числа школьников. Из них из-за коронавируса закрыты 18 классов в девяти школах Каргапольского, Куртамышского, Юргамышского, Щучанского, Макушинского, Шумихинского, Кетовского районов и Кургана и пять дошкольных групп в Кургане, Куртамышском и Притобольном районах. Также из-за COVID-19 в Кургане были частично закрыты два учреждения дополнительного образования.

Из-за ухудшения коронавирусной обстановки в регионе школьники выйдут на осенние каникулы на 10 дней раньше. По той же причине курганские вузы переходят на дистанционное обучение.