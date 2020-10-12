В цирк-шапито многие курганцы пришли без масок Фото предоставлено читателем URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Кургана массово повели детей в приехавший на гастроли цирк-шапито, несмотря на ужесточение карантина и рост заболеваемости гриппом и простудой. В очереди большинство людей стояли без масок. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Люди, около 70 человек, стояли перед входом в цирк. Многие с маленькими детьми. Большинство были без масок. Поразительно, когда все твердят о росте ОРВИ и случаев коронавируса, люди пренебрегают элементарными средствами защиты. Потом эта же очередь пойдет тесты сдавать», — пояснил житель города.

Цирк начал работать с 10 октября. В Кургане шоу планируют показывать до 25 октября. В администрации шапито URA.RU сообщили, что в цирке соблюдают все меры безопасности. На входе посетителям дезинфицирующими средствами обрабатывают руки, выдают маски. Предусмотрена и система рассадки с соблюдением социальной дистанции — в шахматном порядке.

В Кургане из-за угрозы распространения коронавируса временно закрываются Курганский государственный театр драмы и театр кукол «Гулливер». Курганский театр драмы приостанавливает показ спектаклей с 14 октября до 6 ноября включительно.

13 октября в Курганской области был зафиксирован рекорд по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе за сутки. В этот день было зарегистрировано 67 новых случаев. Всего в области было обнаружено 4565 случаев заражения коронавирусом. Из-за ухудшения эпидобстановки власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет и временно отменили льготный проезд.

Курганцы стоят в очереди в цирк Фото предоставлено читателем URA.RU