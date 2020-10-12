Коронавирус меняет формат работы челябинского парламента

Первая сессия ЗСО прошла в очном режиме, но больше депутаты не будут собираться лично Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вторая сессия нового состава заксобрания Челябинской области пройдет в режиме видеоконференцсвязи (ВКС). Об этом URA.RU сообщил спикер ЗСО Владимир Мякуш. Поменять формат решено из-за пандемии COVID-19.

«Следует позаботиться о безопасности людей. Новая сессия будет идти в онлайн-режиме», — пояснил Мякуш. По словам спикера ЗСО, на будущей неделе должны состояться заседания комитетов заксобрания, которые также пройдут в режиме ВКС. Прежний состав ЗСО перешел на режим ВКС с конца марта и до самых выборов депутаты ни разу не собирались вместе в зале для заседаний заксобрания. 13 сентября был избран новый состав ЗСО.

Первая сессия, на которой избрали руководящий состав заксобрания, состоялась 8 октября и прошла в очном режиме. В ней из-за болезни не смогли принять участие сразу несколько депутатов. У одного из них, главврача областного онкоцентра Андрея Важенина, подтвердился коронавирус.

Следующее заседание ЗСО должно состояться 29 октября. Повестка сессии еще формируется, но уже известно, что одним из вопросов станет изменение структуры ЗСО. Появится комитет по информационной политике и будет введена еще одна должность вице-спикера заксобрания.