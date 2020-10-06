06 октября 2020

Главный онколог Челябинской области заболел коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, портрет, важенин андрей, профессор, ученый, онкоцентр, доктор, онколог, радилог, ФСБзапаса
Андрей Важенин 8 октября должен был участвовать в первом заседании заксобрания Челябинской области нового созыва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Глава Челябинского областного клинического центре онкологии и ядерной медицины Андрей Важенин госпитализирован с положительным тестом на COVID. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Андрей Владимирович [Важенин] заболел коронавирусом, причем достаточно тяжело. Тест показал положительный результат. Сейчас он ушел на лечение», — рассказал собеседник агентства. Сам Важенин подтвердил корреспонденту URA.RU эту информацию. «Да, все врачи в группе риска — и я не стал исключением. Как положено по регламенту, я лечусь в стационаре», — рассказал он URA.RU.

В конце прошлой недели заболели сразу несколько VIP-пациентов: госпитализировали министра спорта Леонида Одера и его заместителя Алексея Казакова, инфекция вывела из строя министра промышленности Павла Рыжего. Челябинская область ежедневно обновляет рекорды по заражениям коронавирусом. Массово заболевают педагоги и учащиеся — несколько школ досрочно ушли на каникулы из-за невозможности продолжать учебный процесс. Южноуральцы жалуются на перебои в работе скорой помощи, бригады «неотложки» переводят на круглосуточный режим работы.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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