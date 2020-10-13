Свердловский губернатор принял неожиданное решение по карантину

Свердловский губернатор решил не ужесточать карантин в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Евгений Куйвашев не намерен вводить новые ограничения по карантину в Свердловской области несмотря на резкий рост числа пациентов с коронавирусом, утверждает источник URA.RU. Ранее в кулуарах он заявлял, что примет жесткие меры, если в регионе три дня будет подтверждено более 200 новых пациентов с COVID в сутки.

«Из материалов к заседанию штаба не следует, что речь идет об ужесточении мер — в частности, закрытии ТРЦ и ресторанов, переводе большего числа работников на „удаленку“ или дистанте для школьников», — заявил собеседник агентства. Отказ от ужесточния мер, предположительно, может быть связан с тем, что в регионе во время первой волны фиксировали более 270 пациентов ежедневно, и система здравоохранения справилась с нагрузкой, рассуждает собеседник в минздраве региона.

Заседание оперативного штаба намечено сегодня на 17:00. В мероприятии традиционно принимают участие губернатор, его заместитель Павел Креков, главный санитарный врач регона Дмитрий Козловских или его представитель, глава регионального минздрава Андрей Карлов, главы муниципалитетов региона.

Куйвашев ужесточил карантин в Свердловской области 5 октября — он распорядился вывести не менее 30% государственных и муниципальных на удаленную работу и рекомендовал сделать то же руководителям предприятий на территории региона; были закрыты танцполы на концертах, закрыл детские комнаты в ТРЦ на выходные. В регионе начались постоянные проверки соблюдения «масочного режима».

В Свердловской области четвертый день подряд фиксируют более 200 случаев заражения COVID-19 в сутки. В среду, 14 октября, оперштаб отчитался о 211 новых пациентах. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 31 761. 646 человек находится в больницах в состоянии средней тяжести. Состояние еще 174 госпитализированных оценивается как тяжелое, 156 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 98 — на аппаратах ИВЛ.