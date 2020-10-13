В Новом Уренгое глава территориального управления района Коротчаево Людмила Емельянова покинула свой пост. Информацию об уходе чиновницы URA.RU подтвердили в администрации газовой столицы. Пока в мэрии ищут постоянного сменщика.
«Емельянова уволилась по собственному желанию», — сообщили агентству в информационно-аналитическом управлении мэрии Нового Уренгоя. Руководить территориальным управлением будет замначальника Вячеслав Стышнов. Отмечается, что он исполняет обязанности временно, позднее власти города найдут Коротчаево нового главу.
По данным мэрии Нового Уренгоя, чиновница ушла в отставку из-за переезда в другой регион. Вместе с тем источники URA.RU в августе утверждали, что в городе Емельянову и Стышнова считают замешанными в коррупционных схемах при переселении из аварийного жилья. Инсайдеры предполагали, что после смены мэра Нового Уренгоя к чиновникам могут возникнуть вопросы. Официально версия об их причастности не подтверждалась.
Власть в Новом Уренгое сменилась в начале октября. Выборы главы города выиграл бывший замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов. Источники агентства в администрации сообщали, что новый мэр начнет свой срок с масштабных кадровых чисток.
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