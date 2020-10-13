13 октября 2020

Здания Кургана превратили в арт-объекты. Фото

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Процесс рисования граффити С изображением Макса Фадеева. г. Курган, граффити
В Кургане появились три новых арт-объекта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане завершился мини-фестиваль стрит-арта. В рамках него художники раскрасили два здания и забор в промзоне. Об этом URA.RU сообщил организатор мероприятия, руководитель арт-кластера «Абстракт» Александр Казанцев.

«В этом году примерно за полтора месяца мы сделали три объекта», — объяснил URA.RU Казанцев. Он добавил, что в рамках фестиваля планировалось обновить больше объектов, но пришлось ограничиться тремя из-за сложной эпидобстановки, связанной с коронавирусом.

Работа над объектами началась в августе. Первым был готов забор возле бывшего завода КЗКТ. После него художники раскрасили фасады зданий детского подросткового центра «Луч-П» и дома творчества «Синяя птица». Работа над ними завершилась 13 октября. Над объектами работали художники Влад Красонов, Борис Искра, Феликс Шварц и житель Челябинска Виталий Брокс.

Спонсором фестиваля выступили администрация Кургана и областное Управление культуры. Первый фестиваль стрит-арта прошел в Кургане в 2019 году.

Художники раскрасили детский подростковый центр «Луч-П»
Фото предоставлено организаторами
13 октября художники завершили работу над фасадом дома творчества «Синяя птица»
Фото предоставлено организаторами
Первым на фестивале художники раскрасили забор у КЗКТ
Фото предоставлено организаторами

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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