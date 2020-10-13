В Кургане завершился мини-фестиваль стрит-арта. В рамках него художники раскрасили два здания и забор в промзоне. Об этом URA.RU сообщил организатор мероприятия, руководитель арт-кластера «Абстракт» Александр Казанцев.
«В этом году примерно за полтора месяца мы сделали три объекта», — объяснил URA.RU Казанцев. Он добавил, что в рамках фестиваля планировалось обновить больше объектов, но пришлось ограничиться тремя из-за сложной эпидобстановки, связанной с коронавирусом.
Работа над объектами началась в августе. Первым был готов забор возле бывшего завода КЗКТ. После него художники раскрасили фасады зданий детского подросткового центра «Луч-П» и дома творчества «Синяя птица». Работа над ними завершилась 13 октября. Над объектами работали художники Влад Красонов, Борис Искра, Феликс Шварц и житель Челябинска Виталий Брокс.
Спонсором фестиваля выступили администрация Кургана и областное Управление культуры. Первый фестиваль стрит-арта прошел в Кургане в 2019 году.
Подписывайтесь на URA.RU в