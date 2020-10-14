Решетников придумал, как спасти Минэкономразвития от ликвидации

Максим Решетников рассказал президенту о дальнейших планах министерства Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Министерство экономического развития РФ может избежать ликвидации благодаря запуску нового инвестиционного цикла, о котором заявил глава ведомства Максим Решетников на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным 14 октября. В политсреде считается, что с обновленным списком задач Минэкономразвития укрепит свои позиции.

«В предыдущие годы мы планово создавали необходимые инструменты: инвестиционный климат, стимулировали налоговые льготы, развивали инфраструктуру. На текущем этапе важно обозначить еще один приоритет: поддержку конкретных проектов в отраслях и регионах. Предлагается на этой основе запустить новый инвестиционный цикл», — обратился Решетников к президенту.

Министр предложил выстроить работу по трем направлениям: поддержка частных инвестиций, реализация проектов в регионах, содействие в реализации инвестпрограмм компаний с госучастием. Решетников озвучил различные инструменты развития, затем помощник президента Максим Орешкин поддержал идеи, но отметил, что их надо довести «до логического завершения». «Важно понимать, какой должен быть результат у каждой инициативы, кто будет ответственным. Если это отраслевая инициатива, то — отраслевое ведомство, если системная инициатива, то — Минэкономразвития», — сказал Орешкин.

«Привлечение инвестиций — важнейшая составляющая в развитии экономики и страны. Здесь очень много составляющих. Это стабильность вообще, политическая и макроэкономическая стабильность, минимальная бюрократия, эффективная работа правоохранительных органов, разумная антимонопольная и фискальная политика. Я рассчитываю, что общими усилиями мы будем реализовывать инструменты, о которых говорили», — подвел итог заседания президент.

Ранее собеседники URA.RU говорили, что Минэкономразвития грозит ликвидация или пересмотр обязанностей из-за нареканий к работе ведомства. Среди претензий к министерству озвучивалось и то, что оно увлеклось «подготовкой абстрактных прогнозов». Однако запуск нового инвестиционного цикла — «это то, чем и должно заниматься министерство», сказал URA.RU руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

«Минэкономразвития не должно гадать и предсказывать, а должно стать плановым и контрольным органом. Ведомство не будет лишним в системе власти, если будет контролировать выход на необходимые показатели, выполнение плана по инвестразвитию. Таким образом оно обретет функционал, соответствующий новым экономическим условиям», — сказал Колташов агентству.