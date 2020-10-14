Крупнейший аэропорт ЯНАО потерял треть пассажиров

Самые частые рейсы из Нового Уренгоя потеряли популярность Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Аэропорт Нового Уренгоя потерял 30,5% пассажирского потока за девять месяцев этого года. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного узла. Причину падения показателей в крупнейшем порту ЯНАО видят в пандемии коронавируса.

«Снижение пассажиропотока вызвано рядом ограничений, связанных с пандемией коронавируса и приведших в том числе к общему экономическому спаду и снижению мобильности населения», — рассказали в пресс-службе аэропорта. Там уточнили, что это не самый большой спад за время пандемии. Минимальное значение пассажиропотока было зафиксировано в апреле, когда спад составил более 80%.

Сильнее всего от коронавируса пострадали направления, которые обычно приносят аэропорту Нового Уренгоя большой рост. Ямальцы стали реже летать в Красноярск (44%), Москву (42%), Екатеринбург (28%) и Санкт-Петербург (24%).

Вместе с тем сразу несколько направлений стали гораздо популярнее с начала года. Жители ЯНАО стали чаще интересоваться российскими курортами. Пассажиропоток в Сочи вырос в 11 раз, рейсы в Краснодар и Симферополь стали привлекать ямальцев на 89% и 20% соответственно.

Путешествовать к морю, несмотря на карантин по коронавирусу, власти ЯНАО разрешили в начале июня. С 22 июня возобновились регулярные рейсы в Сочи и Симферополь. На курорты самолеты вылетают из трех городов Ямала — Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска.