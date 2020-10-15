15 октября 2020

Курганская область обновила рекорд по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, фельдшер на вызове, машина скорой помощи, водитель скорой
В регионе всего подтвердили 4775 случаев коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 16 октября подтвердились 72 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Ранее больше всего случаев заражения за день в области обнаружили 15 октября — тогда выявили 70 заболевших.

«На 16 октября в Курганской области лабораторно подтверждено 72 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 46 заболевших обнаружили в Кургане, остальных — в Альменевском, Кетовском, Каргапольском, Белозерском, Целинном, Щучанском, Звериноголовском, Половинском районах и г. Шадринске.

С начала пандемии в регионе обнаружили 4775 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 3925 человек, 56— скончались от коронавируса. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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