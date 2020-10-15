Коронавирус в ЯНАО добрался до вахтовых поселков и тундры

Число заболевших на Ямале выросло до 17 787 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за последние сутки коронавирусом заразились 164 человека. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Сильный прирост инфицированных дали работники вахтовых месторождений, которые после длительной паузы вновь начали заболевать.

«За сутки выявлено 22 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов», — рассказали в оперштабе. Также новый случай подтвержден в Гыданской тундре — там заразился второй житель. Первого пациента врачи обнаружили в конце сентября. В населенных пунктах Ямала выявили 142 случая. Больше всего — в Муравленко, где заразились 25 человек. В Новом Уренгое, Салехарде и Ноябрьске инфекцию подхватили по 20 горожан. Растет число инфицированных в отдаленных поселениях: в селе Гыда заболели четыре жителя (всего 33), в поселке Лонгъюган — три (всего 15).

За время пандемии в ЯНАО подтверждено 17 787 случаев коронавируса. Вылечились 13 776 пациентов, еще 106 ямальцев скончались. Сейчас госпитализированы 840 человек, восемь из них находятся на аппаратах ИВЛ.

ЯНАО занимает первое место в России по относительному числу заражений — 3302 случая на 100 тысяч населения. Второй с большим отрывом идет Москва — 2822 на 100 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что эпидемия на Ямале развивается по так называемому «московскому сценарию», что может обернуться для региона возвратом карантина.

Карантин в ЯНАО продлится до 1 ноября. В начале прошлой недели глава региона Дмитрий Артюхов поручил мэрам вновь вести меры, которые действовали весной.