«Тинькофф» отменил сделку с «Яндексом»

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Пресс-конференция по услугам от Яндекса. Екатеринбург, яндекс
Переговоры «Тинькофф» и «Яндекса» провалились Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сделка по продаже российскому поисковику «Яндекс» компании TCS Group, которой принадлежит «Тинькофф Банк», не состоится. Стороны не договорились об условиях соглашения.

«Сделки не будет, стороны не договорились», — передает Forbes слова своего источника, близкого к переговорам. По его словам, владелец компании Олег Тиньков хотел лично участвовать в бизнесе, против чего были в IT-гиганте.

Ожидается, что официально о разрыве сделки объявят в ближайшие дни. При этом сами стороны пока никак не комментируют информацию.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» договорился о покупке TCS Group, в которую входит «Тинькофф Банк». Называлась сумма сделки в почти 5,5 млрд долларов. Покупателя для своего бизнеса Олег Тиньков начал искать около двух лет назад. «Национальная служба новостей» передавала, что в покупке также заинтересован МТС, готовый перебить предложение «Яндекса».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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