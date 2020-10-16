«Тинькофф» отменил сделку с «Яндексом»

Переговоры «Тинькофф» и «Яндекса» провалились Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сделка по продаже российскому поисковику «Яндекс» компании TCS Group, которой принадлежит «Тинькофф Банк», не состоится. Стороны не договорились об условиях соглашения.

«Сделки не будет, стороны не договорились», — передает Forbes слова своего источника, близкого к переговорам. По его словам, владелец компании Олег Тиньков хотел лично участвовать в бизнесе, против чего были в IT-гиганте.

Ожидается, что официально о разрыве сделки объявят в ближайшие дни. При этом сами стороны пока никак не комментируют информацию.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» договорился о покупке TCS Group, в которую входит «Тинькофф Банк». Называлась сумма сделки в почти 5,5 млрд долларов. Покупателя для своего бизнеса Олег Тиньков начал искать около двух лет назад. «Национальная служба новостей» передавала, что в покупке также заинтересован МТС, готовый перебить предложение «Яндекса».