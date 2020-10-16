Олег Тиньков написал сотрудникам своего банка письмо, где объяснил, почему сделки с «Яндексом» не будет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Банк «Тинькофф» прекратил работу по сделке с «Яндексом», так как изначальное соглашение о слиянии переросло в вопрос продажи банка IT-компании. Об этом сотрудникам банка в письме рассказал основатель организации Олег Тиньков.

«Я принял решение разорвать вероятную сделку с „Яндекс“. Мы начали разговор с объединения, по факту все вылилось в продажу. Мы, а не они купим этот гавно-Яндекс!» — приводит выдержку из письма Тинькова The Bell. Он рассказал, что изначально хотел слиться с «Яндексом», чтобы построить самую большую частную компанию в стране.

Банк «Тинькофф» не будет продаваться не только «Яндексу», но и МТС, подчеркнул бизнесмен. По мнению Тинькова, его детище самостоятельно сможет разрастись до 20 миллионов клиентов, миллиарда долларов прибыли и свыше 10 миллиардов долларов капитализации.

После заявления о разрыве сделки с «Яндексом» акции головной компании «Тинькофф-банка» TCS Group на Мосбирже упали на 7,1%. По состоянию на 12:04 мск стоимость акций TCS Group составила 1 754,8 рубля, позднее она немного выросла. Акции «Яндекса» упали на 4,1%, до 4 560,2 рубля.

О сделке «Яндекса» и «Тинькофф-банка» стало известно в конце сентября. Информацию о переговорах подтверждали сами компании. Позднее появилась информация, что банк может приобрести не «Яндекс», а МТС, передает телеканал 360. 16 октября источники, близкие к переговорам банка с «Яндексом», заявили, что сделки не будет.