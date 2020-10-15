15 октября 2020

Челябинский губернатор экстренно меняет формат работы соцблока

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Алексея Текслера в медицинской маске по коронавирусу. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер потребовал усилить информационную работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Челябинской области экстренно возобновляют ежедневные брифинги по ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора Алексея Текслера. Накануне на заседании оперативного штаба Текслер потребовал усилить информационную работу в этом направлении.

«19 октября брифинг в режиме ВКС проведет первый вице-губернатор Ирина Гехт. Такие брифинги будут ежедневными», — уточнили URA.RU в пресс-службе Текслера. В пресс-службе также отметили, что статистика по заболеваниям будет, как и прежде (после 11 часов) публиковаться минздравом региона. Во второй половине дня Гехт, курирующая соцблок правительства, ответит на самые актуальные вопросы прессы, скопившиеся за день.

Ежедневные брифинги с участием первых лиц области по ситуации с COVID-19 в резиденции губернатора проводили до середины мая. После этого пресс-конференции проводились по мере необходимости. 15 октября на заседании оперативного штаба Текслер потребовал усилить информационную работу, чтобы жители области как можно быстрее получали ответы на самые острые вопросы.

В регионе пока не удается остановить рост заболеваний коронавирусом. С начала пандемии произошел 18 291 случай заражения, сейчас лечение проходят 3 804 южноуральца. Режим повышенной готовности продлен до 1 ноября.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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