18 октября 2020
17 октября 2020
16 октября 2020

В Кургане экс-чиновница, отрицавшая инфекции, попала в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
В Кургане экс-сотрудник депздрава не верила в серьезные инфекции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Бывшая сотрудница депздрава Курганской области, когда-то заявившая, что Зауралью не нужны инфекционные койки, сама попала в больницу с COVID-19. Об этом URA.RU рассказали медики.

По словам врачей, еще до появления коронавируса бывшая чиновница говорила, что нет необходимости в сохранении инфекционных отделений в районных больницах. «Она заявляла, что в мире не осталось серьезных инфекций — от всего есть вакцины. Поэтому, по ее мнению, и инфекционные отделения при ЦРБ не надо сохранять. А деньги требовала направить на проект „Открытая регистратура“. Медучреждения из-за этого увеличивали кредиторскую задолженность», — пояснил медик.

Другой медработник вспомнил, что в 2019 году в ряде населенных пунктов были закрыты отделения. «В Лебяжье и в Шумихе закрыли инфекционные отделения. Они действительно находятся в аварийном состоянии. Но причина не в отсутствии желания главврачей сделать ремонт», — пояснил инсайдер.

URA.RU обратилось в департамент информационной и внутренней политики Курганской области с вопросом, планируют ли в регионе ввести в эксплуатацию инфекционные отделения ЦРБ. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство сообщало, что руководство депздрава и замгубернатора по соцполитике Лариса Кокорина находятся на больничном. Инфекционное отделение Лебяжьевской центральной районной больницы закрыли осенью 2019 года. Со скандалом в регионе проходило и закрытие отделения тубдиспансера в поселке Чернавский — против этого были медики. Сейчас из-за нехватки мест пациентов с коронавирусом размещают с санаториях.

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