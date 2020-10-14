В Кургане замгубернатора и руководство депздрава заболели

Замгубернатора Лариса Кокорина ушла на больничный Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Департамент здравоохранения Курганской области временно остался без руководителей, которые заболели. На больничный также ушла и. о. замгубернатора по соцполитике Лариса Кокорина. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры со ссылкой на сведения из медицинского окружения.

«На больничный ушли Кокорина, а также Елена Островских [и.о. руководителя депздрава] и Тамара Иванова [первый заместитель директора депздрава]», — отметил в сообщении инсайдер. По сведениям другого источника, у всех заболевших наблюдались симптомы вирусной инфекции.

Обновлено в 16:01: В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU подтвердили, что Кокорина на больничном. По остальным сотрудникам в пресс-службе пояснить затруднились. Но добавили, что часть работников депздрава работают удаленно.

Ранее агентство сообщало, что на больничный ушел глава Кургана Андрей Потапов. Он заболел на минувшей неделе.

Сейчас в Курганской области наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, которая накладывается на коронавирус. Власти призывают пользоваться средствами защиты — масками и перчатками — при посещении мест скопления людей. Пожилым людям рекомендовано не выходить из дома.

Жесткие карантинные ограничения ввели для заведений общепита. Их обязали не впускать более 40 человек на банкеты и праздники. От дискотек рекомендовано вообще отказаться. Школьники и студенты отправятся на каникулы и дистанционное обучение с 16 октября.