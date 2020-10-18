Москва дала Пермскому краю деньги на спасение от безработицы

Безработным пермякам помогут с трудоустройством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Пермский край получил обещанные федеральным центром средства на борьбу с безработицей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства социального развития края. Деньги будут направлены на трудоустройство не менее 2,6 тысяч человек.

«Пермский край получил средства из резервного фонда Правительства РФ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в размере порядка 144 млн. рублей», — указали в краевом минсоцразвития. Там уточнили, что эти деньги будут направлены на временное трудоустройство тех, кто оказался под угрозой увольнения, а также организацию общественных работ для безработных граждан.

Сейчас краевые власти предоставляют субсидии организациям, где существует риск сокращения сотрудников из-за сложной финансовой ситуации. Так, подписаны соглашению на частичную оплату труда и на общественные работы.

Ранее стало известно, что Пермский край вошел в число регионов с наибольшим объемом субсидий из резервного фонда правительства РФ на борьбу с безработицей. Всего в регион должно поступить более 1 млрд рублей. По данным Пермстата, уровень безработицы в регионе резко вырос за последний год. Сейчас на учете в Центре занятости состоит свыше 60 тысяч жителей.