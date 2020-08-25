Минтруд объявил, как будут спасать Пермский край от безработицы

Деньги пойдут на переобучение кадров Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Пермский край вошел в число регионов с наибольшим объемом субсидий из резервного фонда правительства на борьбу с безработицей. Для региона выделили более 1 млрд рублей. Деньги направят на создание рабочих мест и переобучение кадров. Об этом договорились глава минтруда Антон Котяков и врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

«Мы обсудили проблемы по повышению квалификации тех граждан, которые уже стоят на учете в Центре занятости, а также программу, по которой будет обеспечена временная занятость, общественная работа. Пермский край приступил к разработке мероприятий, направленных на борьбу с безработицей» — сказал Котяков «Российской газете», добавив, что на выравнивание ситуации уже направлено более 1 млрд рублей.

По его словам, в сентябре в регионе откроется первый в стране Центр опережающей профессиональной подготовки. Это позволит ежегодно переобучать не менее 1300 человек. А работа по привлечению инвестиций в производство на сумму более 1,5 млрд поможет создать рабочие места. Министр пообещал, что в ближайшее время будет опубликован план мероприятий по сохранению занятости пермяков.

URA.RU рассказывало, что 17 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с врио Махониным обозначил главные проблемы региона — высокую безработицу и проблему ветхого и аварийного жилья. После этого 20 августа Пермь уже посетил полпред президента в ПФО Игорь Комаров. 25 августа Пермь и Кунгур посетил и глава Минтруда Котяков.