11 августа 2020
10 августа 2020

В Пермском крае на трех безработных приходится одна вакансия

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество безработных в крае выросло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае на трех безработных приходится одно рабочее место. Такие выводы можно сделать, исходя из данных о количестве состоящих на учете в службе занятости пермяков.

«Сейчас в Центре занятости на учете состоят примерно 61 тысяча жителей. Пермякам доступно почти 20 тысяч рабочих мест, информация по каждому из них размещена на портале ЦЗН (Центра занятости населения — ред.)», — сообщает министерство социального развития края.

По данным минсоцразвититя, безработные получают увеличенные пособия: максимальное — до 13 949 рублей, минимальное — до 5 175 рублей. По данным Пермьстата, на конец июня в крае насчитывалось 54,6 тысячи безработных. По сравнению с прошлым годом количество безработных в регионе выросло в три раза.

Еще в конце апреля в Пермском крае число безработных составляло 24 тысячи. По данным министерства социального развития края, на рост безработицы повлияла пандемия коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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