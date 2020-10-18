Владимир Дремов примет участие в новой сессии ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

В челябинском региональном отделении партии «Единая Россия» приняли решение, кто получит вакантный мандат депутата заксобрания области. В облизбирком отправлены бумаги на директора ООО «ММК — Индустриальный парк» (Магнитогорск) Владимира Дремова. Подтвердился инсайд URA.RU, что именно Дремову достанется мандат, ставший вакантным после того, как депутат Олег Цепкин стал сенатором.

«В партии принято решение передать этот мандат Дремову», — сообщил URA.RU вице-губернатор Челябинской области, первый заместитель секретаря регионального отделения «ЕР» Анатолий Векшин. До конца недели облзбирком утвердит это решение, и Дремов примет участие в сессии ЗСО, которая состоится 29 октября.

Дремов входил в прежний состав ЗСО и вновь баллотировался по спискам «ЕР». После выборов 13 сентября ему не хватило голосов, чтобы попасть в новый состав. Мандат, говорят инсайдеры, достанется ему по договоренности с ММК. Получить комментарий Дремова URA.RU не удалось, его телефон не отвечает.

Сессия ЗСО 29 октября пройдет в формате ВКС из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что на сессии будет изменена структура заксобрания и появится еще один вице-спикер. Эту должность прочат гендиректору ОТВ Олегу Герберу, но пока не решен вопрос о передаче ему еще одного мандата ЗСО. Нет ясности, кто из депутатов-списочников «ЕР» уступит свое место в заксобрании Герберу. Решение вопроса отложено до того времени, когда Векшин, который проходит лечение от ковидной пневмонии, выйдет на работу. Сам Гербер от комментариев. воздерживается.