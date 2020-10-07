Директор ООО «ММК — Индустриальный парк» (Магнитогорск) Владимир Дремов станет депутатом челябинского заксобрания. Решение об этом будет принято сразу же после первой сессии ЗСО 8 октября, сообщил URA.RU источник в партии «Единая Россия». Дремов входил в прежний состав ЗСО, но после выборов 13 сентября ему не хватило голосов, чтобы попасть в новый состав.
На сессии будет избран сенатор от ЗСО, которым вновь станет Олег Цепкин. «Как только Цепкина наделят полномочиями сенатора, он сдаст мандат депутата ЗСО. Он избирался по спискам „ЕР“ и мандат должен достаться тому, кто в списки не попал. Первым кандидатом значится Дремов, — пояснил источник. — Решение отдать мандат Магнитогорску всех устраивает». Цепкин от комментариев воздержался, связаться с Дремовым не удалось.
В проходной список также не попал директор ОТВ Олег Гербер, хотя ему уже прочат должность вице-спикера ЗСО. Кто-то из новых депутатов от партии должен отказаться от мандата, чтобы кресло досталось Герберу. «По этому поводу еще идут консультации, — рассказал источник. — Решение вопроса отложено до выздоровления вице-губернатора Анатолия Векшина, отвечающего за политблок и связи с ЗСО». Векшин проходит лечение от ковидной пневмонии.
«Консультации идут и все на контроле у губернатора», — заявил он URA.RU, воздержавшись от других комментариев. Гербер также происходящее не комментирует. В первой сессии нового ЗСО примет участие губернатор Текслер. На сессии изберут спикером Владимира Мякуша, распределят другие руководящие должности и штатные ставки.
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