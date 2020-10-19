Сколько школьников заразились коронавирусом на ЕГЭ. Подсчеты Рособрнадзора

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Первый день ЕГЭ. Челябинск, егэ, экзамен, тест, география, школа45
ЕГЭ в 2020 году сдавали со строгим соблюдением санитарных норм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ходе проведения ЕГЭ-2020 более 400 школьников заразились коронавирусом. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Свыше 400 ребят заразились ковидом, попали в больницу», — уточнил Музаев на ежегодной всероссийской встрече с родителями учащихся школ и вузов, пишет РИА «Новости». Все они заболели в период проведения экзаменов.

Ведомство ожидало большего количества заболевших, так как участников ЕГЭ было очень много. По мнению Музаева, этого удалось избежать благодаря санитарным мерам.

Ранее глава Рособрнадзора сообщил, что ЕГЭ в 2021 году планируется проводить в стандартном, а не дистанционном формате. Минпросвещения РФ, в свою очередь, заявило, что сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ переносить пока что не планируется.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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