ЕГЭ в 2020 году сдавали со строгим соблюдением санитарных норм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ходе проведения ЕГЭ-2020 более 400 школьников заразились коронавирусом. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Свыше 400 ребят заразились ковидом, попали в больницу», — уточнил Музаев на ежегодной всероссийской встрече с родителями учащихся школ и вузов, пишет РИА «Новости». Все они заболели в период проведения экзаменов.

Ведомство ожидало большего количества заболевших, так как участников ЕГЭ было очень много. По мнению Музаева, этого удалось избежать благодаря санитарным мерам.

Ранее глава Рособрнадзора сообщил, что ЕГЭ в 2021 году планируется проводить в стандартном, а не дистанционном формате. Минпросвещения РФ, в свою очередь, заявило, что сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ переносить пока что не планируется.