На волне второй волны коронавируса тюменцы скупают лекарства в аптеках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В тюменских аптеках невозможно купить антибиотик «Левофлоксацин» (бактерицидное средство широкого спектра действия) и противовирусный препарат «Арбидол». Об этом URA.RU рассказали жители города, обратившиеся в редакцию. По их словам, фармацевты утверждают, что вышеуказанные препараты раскупили, а новых поставок в ближайшее время не ожидается.

«Я хотел купить „Левофлоксацин“. Зашел в одну аптеку — нет, в другую — то же самое. Объехал пять аптечных пунктов, и ни в одном из них препарата не оказалось. То же самое с „Арбидолом“. Обычно наша семья им пользуется для профилактики сезонных ОРВИ. Но его сейчас тоже в аптеках не найти», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

Владелец небольшого аптечного пункта в Тюмени также на условиях анонимности пояснил агентству, что вышеуказанных препаратов в данный момент нет даже на складе. «Люди каждый день заходят, спрашивают, но у нас их нет. Их и на складах нет. Перебои с поставками», — пояснил инсайдер URA.RU.

В справочной службе аптечной сети «Фармленд» агентству подтвердили, что «Левофлоксацина» в продаже нет. «Препарат закончился. На данный момент, его нет ни в одном аптечном пункте сети. Видимо, это связано с тем, что его часто назначают. Арбидол, на данный момент, есть только в одной аптеке сети», — пояснили там URA.RU. Аналогичный ответ был получен в справочной сети аптек «Живика». Там в продаже оба препарата отсутствуют полностью.