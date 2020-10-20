В пансионате, где стерилизовали женщин, угрожали пациентам

За отказ от операции по стерилизации пациенткам угрожали (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пациенток Уктусского пансионата в Екатеринбурге принудительно стерилизовали

Пациентки Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов в Екатеринбурге заявили, что за отказ от операции по стерилизации им угрожали помещением в психоневрологический интернат. Одна из пациенток от такой операции скончалась.

На операцию по стерилизации девушек отправляли принудительно. «В случае отказа (от операции по стерилизации — прим. ред.) пациенткам грозили помещением в психоневрологический интернат — а это реальный ад на земле. Одна из девушек после такой операции скончалась», — сообщает telegram-канал «Правозащита Открытки». По данным канала, сразу после того, как происходящее в учреждении было предано огласке, администрация пансионата начала оказывать давление на пациентов, чтобы они не выдавали данные.

Кроме того, как сообщает telegram-канал, в пансионате содержится призер чемпионата России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Анастасия Федорова, однако в учреждении девушке не дают тренироваться. «Полгода ее не выпускали из пансионата за то, что она сбежала для участия в играх. В наказание заставили вылизывать тарелки», — сообщает издание.

На момент написания новости URA.RU не удалось получить комментарий в Уктусском пансионате. Также не удалось уточнить информацию в управлении здравоохранения Екатеринбурга.

Скандал вокруг Уктусского пансионата разгорелся после публикации серии роликов, в которых пациентки учреждения рассказали о принудительной стерилизации. Директор пансионата Ирина Верхоланцева, возглавляющая его на протяжении последнего года, сообщила о 15 инцидентах. По ее словам, процедуры выполняли не сотрудники заведения, а медики ЦГКБ №20. Сегодня стало известно, что о принудительной стерилизации в Екатеринбурге знали с 2016 года.