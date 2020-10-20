20 октября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 21 октября. США уничтожили свердловские аппараты ИВЛ, скончался известный уральский певец

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В перинатальном центре открывается новая госпитальная база для больных коронавирусом. Челябинск, реанимация, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл
В США была уничтожена медтехника, сделанная в Екатеринбурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Скорая помощь региона испытала пик нагрузок — в Буланаше открыли зал для боксеров — чемпионат по самбо отменили — уральскую медтехнику утилизировали в США — скончался известный артист. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 21 октября — в обзоре URA.RU:

В области зафиксированы пиковые нагрузки на скорые помощи

Открыт зал бокса

  • В поселке Буланаш открыли новый зал бокса на базе ФОК «Уралец». Создание спортивного центра было начато Федерацией бокса Артемовского, и работа над проектом шла в течение трех лет.

Отменен Чемпионат Европы по самбо

  • Чемпионат Европы по самбо, который должен был пройти в Екатеринбурге в конце ноября, было решено отменить из-за пандемии коронавируса в России.

В США утилизировали медтехнику из Екатеринбурга

Умер известный свердловского певца

  • Скончался заслуженный артист Российской федерации, солист Театра эстрады Валерий Топорков. По словам родных артиста, последние несколько недель он провел в реанимации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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