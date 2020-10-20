В США была уничтожена медтехника, сделанная в Екатеринбурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Скорая помощь региона испытала пик нагрузок — в Буланаше открыли зал для боксеров — чемпионат по самбо отменили — уральскую медтехнику утилизировали в США — скончался известный артист. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 21 октября — в обзоре URA.RU:

В области зафиксированы пиковые нагрузки на скорые помощи

В регионе 19 октября были зафиксированы пиковые нагрузки на службу скорой помощи. Кареты ехали к заболевшим коронавирусом до шести часов. Об этом сообщил замгубернатора Павел Креков.

Открыт зал бокса

В поселке Буланаш открыли новый зал бокса на базе ФОК «Уралец». Создание спортивного центра было начато Федерацией бокса Артемовского, и работа над проектом шла в течение трех лет.

Отменен Чемпионат Европы по самбо

Чемпионат Европы по самбо, который должен был пройти в Екатеринбурге в конце ноября, было решено отменить из-за пандемии коронавируса в России.

В США утилизировали медтехнику из Екатеринбурга

Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям уничтожило 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были сделаны на Уральском приборостроительном заводе.

Умер известный свердловского певца

Скончался заслуженный артист Российской федерации, солист Театра эстрады Валерий Топорков. По словам родных артиста, последние несколько недель он провел в реанимации.