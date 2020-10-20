В США была уничтожена медтехника, сделанная в Екатеринбурге
Скорая помощь региона испытала пик нагрузок — в Буланаше открыли зал для боксеров — чемпионат по самбо отменили — уральскую медтехнику утилизировали в США — скончался известный артист. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 21 октября — в обзоре URA.RU:
В области зафиксированы пиковые нагрузки на скорые помощи
- В регионе 19 октября были зафиксированы пиковые нагрузки на службу скорой помощи. Кареты ехали к заболевшим коронавирусом до шести часов. Об этом сообщил замгубернатора Павел Креков.
Открыт зал бокса
- В поселке Буланаш открыли новый зал бокса на базе ФОК «Уралец». Создание спортивного центра было начато Федерацией бокса Артемовского, и работа над проектом шла в течение трех лет.
Отменен Чемпионат Европы по самбо
- Чемпионат Европы по самбо, который должен был пройти в Екатеринбурге в конце ноября, было решено отменить из-за пандемии коронавируса в России.
В США утилизировали медтехнику из Екатеринбурга
- Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям уничтожило 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были сделаны на Уральском приборостроительном заводе.
Умер известный свердловского певца
- Скончался заслуженный артист Российской федерации, солист Театра эстрады Валерий Топорков. По словам родных артиста, последние несколько недель он провел в реанимации.
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