РФ побила антирекорд по умершим пациентам с коронавирусом

За прошедшие сутки в России количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 15 700 человек. Таким образом, с начала пандемии вирус диагностирован уже у 1 447 335 человек. За сутки от коронавируса скончались 317 человек, что на 48 человек больше, чем днем ранее и является рекордом с начала пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Количество жертв вируса увеличилось на 317 и достигло отметки в 24 952 человек.
По информации
Первое место по количеству заболевших удерживает Москва, где за сутки вирус диагностирован у 4389 человек. На втором месте находится Санкт-Петербург с 684 заболевшими. Замыкает тройку Московская область, где за сутки вирус обнаружен у 466 человек.
Среди регионов УрФО на первом месте Свердловская область с 255 заболевшими. В Тюменской области за сутки выявлено 138 случаев, в ХМАО — 193, в ЯНАО — 175. В Пермском крае и Челябинской области — 132 и 104 человека соответственно. В Курганской области за сутки заразились 76 человек.
Ранее Центр мониторинга биологических рисков представил свою математическую модель распространения инфекции в России. Согласно их данным, количество заболевших достигнет отметки в 6 миллионов, а жертвами вируса станут около 52 тысяч человек.
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