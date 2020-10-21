Кремль ответил на уничтожение в США уральских аппаратов ИВЛ

Кремль не беспокоит, как американцы поступили с российскими аппаратами ИВЛ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Кремле опровергли предположения о том, что Россия весной могла поставить в США бракованные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), произведенные на Уральском приборостроительном заводе (Ростех). Во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что техника активно используется в российских больницах, а случаи ее выхода из строя единичны.

«Эти ИВЛ широко используются в больницах России, какие-то могут выходить из строя. Любой прибор нередко выходит из строя и нуждается в ремонте. Но рассуждения о том, что они были не под то напряжение, тоже условные. Для этого существуют трансформаторы и стабилизаторы, и с этим нет никаких проблем», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос URA.RU, Песков пояснил, что Кремль не беспокоит уничтожение в Штатах 45 аппаратов ИВЛ, подаренных Россией. «Момент, когда эта помощь была направлена, был критическим для всех стран мира, для США, — сказал Песков. — Тогда многие страны обменивались помощью, хотя и были редкие уродливые попытки политизировать этот процесс. А что дальше американские коллеги решили сделать, это уже не наш вопрос».

Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям утилизировало 45 аппаратов ИВЛ, которые Россия подарила Штатам в мае. Американцев не устроило, что медтехника была произведена на Уральском приборостроительном заводе, входящем в структуру Ростеха, который находится под санкциями США. Американское издание BuzzFeed напомнило, что уральские аппараты ИВЛ загорались в российских больницах.