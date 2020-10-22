На Дальнем Востоке произошло новое экологическое ЧП

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Нефтепродукты обнаружили в акватории Находки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Загрязнение воды на Камчатке

В Приморском крае в акватории порта Находка обнаружен разлив нефтепродуктов. В настоящее время на месте работают сотрудники Росприроднадзора. Ранее в Камчатском крае по непонятным причинам погибло множество морских животных.

«Утром в четверг, 22 октября, стало известно, что в акватории Находки произошел разлив нефтепродуктов», — сообщает агентство argumenti.ru. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росприроднадзора взяли пробы воды.

В правительстве Приморского края подтвердили факт разлива нефти в акватории. В настоящее время надзорным ведомством устанавливается источник загрязнения, а также решается вопрос по его локализации.

В прошлые выходные в России произошло сразу две экологических катастрофы. В Томской области на Оби в результате столкновения двух барж в реку попали нефтепродукты. Кроме того, на берегу Ашрань-Зельменского водохранилища в Калмыкии обнаружено множество мертвой рыбы. В обоих случаях надзорные ведомства начали проверки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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