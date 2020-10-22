Челябинские элиты возобновят переговоры по изменению парламента

Изменение структуры заксобрания Челябинской области отложено до ноябрьской сессии. Консультации по данному вопросу начнутся только на будущей неделе — уже после второй сессии заксобрания, сообщил URA.RU источник в партии «Единая Россия».
«Планировалось, что гендиректор ОТВ Олег Гербер получит мандат ЗСО после первой сессии, а на второй сессии структуру заксобрания поменяют, чтобы он получил пост вице-спикера, — напомнил URA.RU источник в „ЕР“. — Но из-за болезни вице-губернатора, первого заместителя секретаря реготделения „ЕР“ Анатолия Векшина процесс затормозился. Изменение структуры в повестке на 29 октября вносить не стали. Кстати, без Векшина, который лечился от ковидной пневмонии, даже не проводили заседания президиума партии».
Теперь, по словам инсайдера, когда Векшин долечивается дома, заседания президиума возобновятся и будут проходить в режиме ВКС. Первое заседание состоится в конце будущей недели. Перед этим Векшин проведет переговоры с несколькими депутатами-списочниками от «ЕР», готовыми отказаться от мандата в пользу Гербера. К ноябрьской сессии ЗСО Гербер станет депутатом, и структуру поменяют.
Векшин подтвердил URA.RU, что на будущей неделе начинает серию консультаций с «ЕР», но не стал говорить, по какому именно поводу будут переговоры. Также воздержался от комментариев Гербер.
Что касается будущей сессии ЗСО 29 октября, то в ней примет участие депутат Владимир Дремов. Ранее ему, как и Герберу, после выборов не хватило голосов по спискам «ЕР», чтобы попасть в новый состав ЗСО, но к нему перешел мандат Олега Цепкина, ставшего сенатором.
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